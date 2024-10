Ilgiorno.it - Frode bonus facciata a Busto Arsizio, sequestro da 500mila euro

(Di lunedì 21 ottobre 2024)(Varese), 21 ottobre 2024 - Crediti inesistenti in capo a una società di analisi informatica con sede aper il. Per questo sono stati sequestratied è stato indagato l'amministratore unico della ditta. Il provvedimento emesso dal gip diè stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Varese. La ditta aveva maturato un credito a seguito dell'emissione di una fattura fasulla emessa per lavori mai eseguiti su un immobile “fantasma” a Capua, in provincia di Caserta. A fronte di quel credito c’era una società vuota. Nessun dipendente, nessuna capacità finanziaria e un amministratore unico, residente a Salerno, che risulta sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per traffico di stupefacenti.