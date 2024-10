Fontana (Pres. Lombardia): “Dati economici in crescita, siamo primi in Europa” (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Dobbiamo affrontare tante sfide, ma abbiamo saputo individuare quella sostenibilità che è vista come opportunità, non quella ideologica imposta a livello europeo" "I Dati economici sono in crescita e positivi e non ci fanno essere solo la principale regione di questo Paese, ma la prima o seconda regione a livello europeo". Lo ha affermato oggi Sbircialanotizia.it - Fontana (Pres. Lombardia): “Dati economici in crescita, siamo primi in Europa” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Dobbiamo affrontare tante sfide, ma abbiamo saputo individuare quella sostenibilità che è vista come opportunità, non quella ideologica imposta a livello europeo" "Isono ine positivi e non ci fanno essere solo la principale regione di questo Paese, ma la prima o seconda regione a livello europeo". Lo ha affermato oggi

Fontana (Pres. Lombardia) : "Dati economici in crescita - siamo primi in Europa" - Bisogna cerca di pensare che l'aspetto burocratico - ha rimarcato il presidente Fontana - è essenziale. "Dobbiamo affrontare tante sfide, ma abbiamo saputo individuare quella sostenibilità che è vista come opportunità, non quella ideologica imposta a livello europeo. . Questa parte del cattivo funzionamento del nostro Paese deve essere risolta, ma da Roma questa cosa non si risolverà mai. (Liberoquotidiano.it)

