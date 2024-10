Fonseca sa sempre riprendersi il Milan. Da Chukwueze a Okafor, nuova scossa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Altra rivoluzione, altra scossa. E Fonseca si riprende il Milan per la seconda volta: cambiando, rischiando, vincendo, proprio come nel derby. Il pugno sul tavolo era stato anticipato a chiare lettere: non guardo in faccia a nessuno, la squadra viene prima di tutto, il turnover ora è una necessità , i (chiari) messaggi ai naviganti. Ancor più le scelte: più di metà squadra cambiata (sei undicesimi) rispetto al ko di Firenze. Scelte forzate, scelte volute, scelte vincenti. Pulisic, però, intoccabile. Sport.quotidiano.net - Fonseca sa sempre riprendersi il Milan. Da Chukwueze a Okafor, nuova scossa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Altra rivoluzione, altra. Esi riprende ilper la seconda volta: cambiando, rischiando, vincendo, proprio come nel derby. Il pugno sul tavolo era stato anticipato a chiare lettere: non guardo in faccia a nessuno, la squadra viene prima di tutto, il turnover ora è una necessità , i (chiari) messaggi ai naviganti. Ancor più le scelte: più di metà squadra cambiata (sei undicesimi) rispetto al ko di Firenze. Scelte forzate, scelte volute, scelte vincenti. Pulisic, però, intoccabile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Milan-Bruges - il programma della vigilia dei rossoneri di Fonseca - Domani Milan-Bruges, terza partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. I rossoneri vivranno così la vigilia. (Pianetamilan.it)

Fonseca segna territorio al Milan : “Non me ne frega niente dei nomi dei giocatori” - 2024-10-18 16:32:04 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. “Se qualcuno non accetta questo spirito di squadra, diventa difficile”, ha detto. com. Chiedete ai giocatori se sono stato così dal primo giorno oppure no”, ha aggiunto. com, prima di andartene dai un’occhiata alla lista degli articoli consigliati per te!|La redazione vi terrà aggiornata nel caso vi siano altri ... (Justcalcio.com)

Milan-Club Brugge - Fonseca in conferenza stampa : orario - tv e streaming - Sportface. The post Milan-Club Brugge, Fonseca in conferenza stampa: orario, tv e streaming appeared first on SportFace. Il 4-2-4 inoltre potrebbe essere messo in soffitta per il momento a causa del problema fisico occorso ad Abraham. SEGUI LA DIRETTA La conferenza stampa di Paulo Fonseca si terrĂ presso la sala stampa di Milanello alle ore 14. (Sportface.it)