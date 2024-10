Floridia annuncia gli Stati generali della Rai e Conte ricorda De Masi: le pillole del giorno (Di lunedì 21 ottobre 2024) «La commissione Vigilanza all’unanimità ha espresso l’urgenza di modificare la legge che mette i vertici Rai in mano al governo di turno. Sarà uno dei temi principali degli Stati generali il 6 e 7 novembre in Senato», dice la presidente della Commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia a La Stampa. Come si svolgeranno? «Sono convinta della necessità di alzare il livello del dibattito politico rispetto al servizio pubblico. L’obiettivo è ripensarne i meccanismi coinvolgendo la società civile. Ci saranno i giornalisti Rai a moderare i panel, i rappresentanti di tv europee e della Bbc, esperti come Aldo Grasso, Marcello Veneziani e Roberto Zaccaria, i sindacati, l’Agcom, tutti i partiti, ma anche parte del governo. Si discuterà di libertà di informazione, riforme, ma anche di risorse». Lettera43.it - Floridia annuncia gli Stati generali della Rai e Conte ricorda De Masi: le pillole del giorno Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) «La commissione Vigilanza all’unanimità ha espresso l’urgenza di modificare la legge che mette i vertici Rai in mano al governo di turno. Sarà uno dei temi principali degliil 6 e 7 novembre in Senato», dice la presidenteCommissione di vigilanza Rai Barbaraa La Stampa. Come si svolgeranno? «Sono convintanecessità di alzare il livello del dibattito politico rispetto al servizio pubblico. L’obiettivo è ripensarne i meccanismi coinvolgendo la società civile. Ci saranno i giornalisti Rai a moderare i panel, i rappresentanti di tv europee eBbc, esperti come Aldo Grasso, Marcello Veneziani e Roberto Zaccaria, i sindacati, l’Agcom, tutti i partiti, ma anche parte del governo. Si discuterà di libertà di informazione, riforme, ma anche di risorse».

