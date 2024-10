Fiumicino il Comune promuove il Cammino di Hasekura e dei Martiri Giapponesi

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – L’Amministrazione comunale annuncia il proprio sostegno attivo al progetto del “die dei”, un’iniziativa dell’Associazione Culturale Variante Cimina della via Francigena, recentemente approvato dal Ministero del Turismo ed inserito nel Registro dei Cammini religiosi d’Italia. Il percorso, che si estende per 120 km, da Civitavecchia a Roma, attraversa diversi comuni, tra cui, rappresenta un’importante attività per la valorizzazione del territorio e delle sue risorse storiche, culturali, ambientali ed enogastronomiche. Un itinerario che si sviluppa lungo sei tappe, offrendo ai viandanti l’opportunità di riscoprire il territorio attraverso la lente del turismo lento e sostenibile.