Fallisce la trattativa, la casa di riposo Don Orione cesserà le attività assistenziali il 31 dicembre (Di lunedì 21 ottobre 2024) "È fallita la trattativa tra l’Opera Antoniana delle Calabrie, ente titolare della casa di riposo Don Orione, e l’operatore economico interessato. Il tavolo, avviato in accordo con la prefettura di Reggio Calabria per tutelare i 24 ospiti della struttura e i 18 lavoratori, ha dato esito negativo" Reggiotoday.it - Fallisce la trattativa, la casa di riposo Don Orione cesserà le attività assistenziali il 31 dicembre Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "È fallita latra l’Opera Antoniana delle Calabrie, ente titolare delladiDon, e l’operatore economico interessato. Il tavolo, avviato in accordo con la prefettura di Reggio Calabria per tutelare i 24 ospiti della struttura e i 18 lavoratori, ha dato esito negativo"

