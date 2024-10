Empoli-Napoli, Lukaku non convince: i voti dei quotidiani (Di lunedì 21 ottobre 2024) Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, non ha convinto durante la sfida di campionato di ieri contro l’Empoli. Ieri pomeriggio Napoli ha portato a casa una L'articolo Empoli-Napoli, Lukaku non convince: i voti dei quotidiani proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Empoli-Napoli, Lukaku non convince: i voti dei quotidiani Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Romelu, attaccante del, non ha convinto durante la sfida di campionato di ieri contro l’. Ieri pomeriggioha portato a casa una L'articolonon: ideiproviene da ForzAzzurri.net.

Lukaku - bocciatura unanime dei quotidiani dopo Empoli-Napoli : le pagelle sono pesantissime - Non il più bel Napoli della stagione, ma forse il più cinico e compatto: nonostante una prestazione di altissimo profilo, gli azzurri escono dallo stadio Castellani comunque con delle certezze di un certo tenore. Intanto, si scatena il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori: le varie pagelle che arrivano dalla rassegna stampa odierna non lasciano scampo all’ex Chelsea. (Spazionapoli.it)

Conte - il primo posto è di rigore. Lukaku in ombra - luce Simeone. E il Napoli passa anche ad Empoli - E pensare che per un’ora D’Aversa era riuscito a ingabbiare l’amico Conte domando la capolista con carattere e un gioco aggressivo. : D’Aversa 6. : Conte 6. Al Castellani arriva una vittoria spigolosa, complicata e sofferta. Ma è quanto basta alla capolista per consolidarsi al comando. ) Note: Angoli: 7-7 Recupero: 0’+6’. (Sport.quotidiano.net)

Lukaku sotto accusa - la vittoria non basta al Napoli : polemica totale sul belga - itAl suo posto Simeone ha spaccato la partita, contribuendo alla crescita che poi ha portato al gol del Napoli. Napoli, Lukaku delude contro l’Empoli: social scatenati contro il belga E non è un caso se il migliore in campo è stato Alessandro Buongiorno, simbolo di una solidità difensiva che oggi l’ha fatta da padrona. (Tvplay.it)