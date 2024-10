Emergenza difficoltà a Maida: allagamenti e case evacuate a causa delle forti piogge (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le forti piogge che hanno colpito la zona dell’Istmo catanzarese hanno portato a gravi allagamenti e situazioni di Emergenza nel comune di Maida, un centro abitato del catanzarese attualmente parzialmente isolato. Questo articolo esamina la situazione critica nel comune, le misure adottate e gli impatti sulle comunità locali. allagamenti e isolamento del comune Martedì scorso, le intense precipitazioni hanno colpito Maida e le aree limitrofe, causando l’esondazione di un torrente locale. Le acque, miste a fango e detriti, hanno invaso le strade, costringendo le autorità locali a chiudere l’arteria principale. Al momento, l’accesso al comune avviene esclusivamente attraverso lo svincolo di Vena di Maida sulla Statale 280 dei Due Mari, rendendo la situazione ancor più difficile per i residenti e le squadre di soccorso. Gaeta.it - Emergenza difficoltà a Maida: allagamenti e case evacuate a causa delle forti piogge Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Leche hanno colpito la zona dell’Istmo catanzarese hanno portato a gravie situazioni dinel comune di, un centro abitato del catanzarese attualmente parzialmente isolato. Questo articolo esamina la situazione critica nel comune, le misure adottate e gli impatti sulle comunità locali.e isolamento del comune Martedì scorso, le intense precipitazioni hanno colpitoe le aree limitrofe,ndo l’esondazione di un torrente locale. Le acque, miste a fango e detriti, hanno invaso le strade, costringendo le autorità locali a chiudere l’arteria principale. Al momento, l’accesso al comune avviene esclusivamente attraverso lo svincolo di Vena disulla Statale 280 dei Due Mari, rendendo la situazione ancor più difficile per i residenti e le squadre di soccorso.

