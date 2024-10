Secoloditalia.it - Elly conquista la fascia di “Miss No”: ancora una volta le manca il coraggio del confronto

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Poco importa che si tratti di Rai, Consulta o equilibrio tra i poteri, come avviene in queste ore in cui infiammano gli attacchi di parte della magistratura al governo. La risposta diSchlein è sempre la stessa: no, no, no. Anzi, “assolutamente no”, come ha replicato nel corso della trasione Agorà , su Rai tre, alla domanda se fosse possibile una collaborazione tra opposizione e maggioranza sul tema caldissimo della giustizia. “Le affermazioni del ministro Nordio sono gravissime. Chi sta andando oltre le proprie prerogative è proprio questo governo, che vorrebbe rimettere mano alla Costituzione per cancellare il principio di separazione dei poteri”, ha detto la segretaria dem.