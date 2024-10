Gamberorosso.it - È lo Sherry il vino fortificato che sfida il declino del mercato mondiale (e batte Madeira e Porto)

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una delle sorprese più rilevanti, nel mondo dei vini fortificati, è la resistenza che lomostra sul suointerno. A differenza dei suoi compagni di viaggio,, logode di un forte suptra i consumatori spagnoli. Gli ultimi dati sul magazine inglese World of Fine Wine non mentono: le vendite disono calate del 17 per cento dal 2004 al 2023, mentre ilha subito una flessione del 25 per cento tra il 2006 e il 2021. Lo, invece, nonostante un crollo globale delle vendite di circa il 50 per cento dal 2004 al 2022, è riuscito a mantenere un’importante riserva di acquirenti nel proprio Paese d’origine. Il 35 per cento delle vendite si concentra infatti sulspagnolo, un dato che lo distingue nettamente dagli altri vini fortificati che invece trovano pochissimo riscontro tra i consumatori locali.