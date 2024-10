Di Canio: «Inter aiutata dalla Roma!» Poi bacchetta Barella (Di lunedì 21 ottobre 2024) Di Canio ha detto la sua sul successo dell’Inter contro la Roma per 1-0. L’ex giocatore si è scagliato anche contro Nicolò Barella. IMPORTANTISSIMA – Paolo Di Canio a Sky Sport ha commentato in questo modo il successo dei nerazzurri all’Olimpico: «L’Inter è stata aiutata dalla Roma, sterile dalla metà campo in avanti. Lorenzo Pellegrini con la gamba spenta, Artem Dovbyk non imbeccato. La Roma ha concesso cinque-sei ripartenze nel primo tempo senza che l’Inter andasse aggressiva a recuperare palla. Questa è una vittoria non importante: importantissima». Inter-news.it - Di Canio: «Inter aiutata dalla Roma!» Poi bacchetta Barella Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Diha detto la sua sul successo dell’contro laper 1-0. L’ex giocatore si è scagliato anche contro Nicolò. IMPORTANTISSIMA – Paolo Dia Sky Sport ha commentato in questo modo il successo dei nerazzurri all’Olimpico: «L’è stata, sterilemetà campo in avanti. Lorenzo Pellegrini con la gamba spenta, Artem Dovbyk non imbeccato. Laha concesso cinque-sei ripartenze nel primo tempo senza che l’andasse aggressiva a recuperare palla. Questa è una vittoria non importante: importantissima».

