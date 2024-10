Gaeta.it - Derby lucano si chiude in pareggio: Picerno e Potenza terminano 1-1 in una giornata di rispetto

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Si è concluso in parità iltra, andato in scena allo stadio Curcio durante la decimadel girone C della Serie C. La partita ha registrato un’affluenza record di oltre 1.600 tifosi, accorsi per assistere a un incontro che si è svolto in un clima di grande, a causa della recente tragedia che ha coinvolto tre giovani tifosi del Foggia. Questo articolo analizza il match e le sue implicazioni per le rispettive squadre. Un clima ditra le tifoserie L’atmosfera pre-partita al Curcio è stata segnata da un significativo momento di