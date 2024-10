Inter-news.it - De Grandis: «Inter, serve Dumfries. Correa? nessuno se lo aspettava!»

(Di lunedì 21 ottobre 2024)è entrato al 71? di Roma-al posto di uno spento Darmian, avendo anche qualche occasioneessante. Per Deil laterale olandese doveva essere scelto prima da Inzaghi, mentre il giornalista è sorpreso dall’inserimento di. LE PREFERENZE – La vittoria dell’contro la Roma è pesantissima per come è arrivata, fra infortuni e situazioni arbitrali discusse. Stefano De, ospite di Sky Calcio Club, fa un paragone con la passata stagione: «L’non ha giocato male. Ha fatto peggio rispetto all’anno scorso, con tanti giocatori sotto ritmo vedi Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella. Ma in questa giornata la Juventus ha fatto fatica in undici contro dieci, il Napoli per sessanta minuti non l’ha mai presa contro l’Empoli e il Milan ha rischiato.