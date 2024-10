Cuba, uragano Oscar tocca la costa est (Di lunedì 21 ottobre 2024) 7.00 L'uragano Oscar ha toccato terra nella parte orientale di Cuba con venti massimi vicini ai 130 km/h,ha affermato il National Hurricane Center statunitense. Immagini satellitari e dati radar indicano che Oscar ha toccato terra nella provincia Cubana di Guantanamo vicino a Baracoa.Intanto,nell'isola proseguono i blackout programmati che dovrebbero finire domani.Dopo tre giorni al buio,alcuni residenti hanno inscenato proteste in varie città .Il presidente Dìaz Canel ha avvertito che il governo "non tollererà turbative dell'ordine pubblico". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 7.00 L'hato terra nella parte orientale dicon venti massimi vicini ai 130 km/h,ha affermato il National Hurricane Center statunitense. Immagini satellitari e dati radar indicano chehato terra nella provinciana di Guantanamo vicino a Baracoa.Intanto,nell'isola proseguono i blackout programmati che dovrebbero finire domani.Dopo tre giorni al buio,alcuni residenti hanno inscenato proteste in varie città .Il presidente Dìaz Canel ha avvertito che il governo "non tollererà turbative dell'ordine pubblico".

