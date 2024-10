Gaeta.it - Corruzione e segretezza: indagini su militare della Marina e referente di Elon Musk

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un recente sviluppo di un’indagine condotta dalla Procura di Roma, unè coinvolto in un caso diche solleva interrogativi sul rispetto delle normative riguardanti la riservatezza delle informazioni governative. Il, in un colloquio intercettato con Andrea Stroppa, noto per il suo legame con, ha dichiarato di dover gestire informazioni riservate del MinisteroDifesa, creando preoccupazioni in merito alla sicurezza nazionale. Il colloquio tra ile Andrea Stroppa Il dialogo tra ile Andrea Stroppa, avvenuto il 29 agosto, è stato captato in un’intercettazione che si sta rivelando cruciale per il caso. Durante la conversazione, ilha espressamente sottolineato la riservatezza del documento di cui stava parlando, definendolo “veramente riservato e interno”.