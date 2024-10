Cobra Kai 6 includerà una cosa che manca in tutti i tornei di Karate Kid

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)Kai 6unacheindiKid Un aggiornamento sul casting diKai 6, la stagione finale è un segnale promettente per il Sekai Taikai. Una manciata di aggiunte è stata fatta al cast diKai, giusto in tempo per il torneo internazionale di. Considerando che la stagione 6 diKai, parte 1, si è conclusa con la competizione in procinto di prendere forma, si può ipotizzare che questi nuovi personaggi avranno un peso nella storia che accompagnerà l’evento. È stato rivelato che l’attore di Mortal Kombat Lewis Tan è stato scritturato per interpretare un personaggio che sarà conosciuto come “Sensei Wolf” inKai stagione 6 parte 2. A lui si aggiungono Patrick Luwis e Rayna Vallandingham, che interpreteranno rispettivamente Axel Kovacevic e Zara Malik.