Cina: Pechino espandera’ notevolmente area di prova per guida autonoma (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pechino, 21 ott – (Xinhua) – Pechino prevede di espandere in modo significativo la sua area dimostrativa per la guida autonoma di alto livello portandola a circa 3.000 chilometri quadrati tra la quarta e la sesta circonvallazione, piu’ del doppio delle dimensioni dei sei distretti urbani della citta’, ha dichiarato un funzionario. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Pechino espandera’ notevolmente area di prova per guida autonoma Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ott – (Xinhua) –prevede di espandere in modo significativo la suadimostrativa per ladi alto livello portandola a circa 3.000 chilometri quadrati tra la quarta e la sesta circonvallazione, piu’ del doppio delle dimensioni dei sei distretti urbani della citta’, ha dichiarato un funzionario. Agenzia Xinhua

Cina : Pechino pianifica vasta espansione area di collaudo della guida autonoma - Pechino sta anche lavorando a nuove leggi per regolare il crescente settore della guida autonoma. (Xin) Agenzia Xinhua. com figurano tra le partecipanti al progetto, sperimentando varie applicazioni autonome, inclusi veicoli passeggeri, consegne senza conducente e servizi di pattugliamento autonomo. (Romadailynews.it)

