Champions League, attesi a Bergamo 1.300 tifosi del Celtic: le limitazioni per la vendita di alcolici (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bergamo. I primi si sono già visti lunedì, poi martedì e mercoledì il numero è destinato ad aumentare: è il richiamo della Champions League, tornata a Bergamo dopo quasi tre anni e che mercoledì (23 ottobre) alle 18:45 vedrà l'Atalanta impegnata contro il Celtic nella terza giornata della League Phase. Sarà il secondo match casalingo stagionale dopo quello con l'Arsenal, quando 1.300 tifosi inglesi arrivarono in città. Anche per questa sfida il numero di fan scozzesi attesi a Bergamo non dovrebbe discostarsi particolarmente: prevedibile, considerando che quella è la capienza massima del settore ospiti. Sembra comunque scongiurato il rischio dei "senza biglietto" che si era già palesato in qualche occasione nelle passate stagioni, in particolare la scorsa con la prima gara con lo Sporting nella fase a gironi, caduta proprio in questo periodo.

