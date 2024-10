Calcio: Totti "tornare a giocare? Difficile, ma nella vita mai dire mai" (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'ex fuoriclasse della Roma: "Ci sono squadre di Serie A che recentemente mi hanno cercato" ROMA - "Ci sono squadre di Serie A che di recente mi hanno cercato". Clamoroso ma vero: Francesco Totti, classe 1976, potrebbe tornare a giocare a distanza di anni dal suo ritiro dall'attività agonistica, Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Totti "tornare a giocare? Difficile, ma nella vita mai dire mai" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'ex fuoriclasse della Roma: "Ci sono squadre di Serie A che recentemente mi hanno cercato" ROMA - "Ci sono squadre di Serie A che di recente mi hanno cercato". Clamoroso ma vero: Francesco, classe 1976, potrebbea distanza di anni dal suo ritiro dall'attività agonistica,

