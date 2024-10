Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 4^ giornata (Di lunedì 21 ottobre 2024) In C1, il Pietralacroce vince il big match con il Bayer Cappuccini, prima vittoria del Chiaravalle a Monturano. In C2 il derby di Cingoli lo vince la Polisportiva Victoria, Real Fabriano, Aurora Treia e Castelbellino in testa VALLESINA, 21 ottobre 2024 – Cominciano a prendere forma le classifiche di Serie C1 e C2 di Calcio a 5 dopo la quarta giornata di campionato. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo in questi ultimi 60 minuti di futsal regionale. Il pre-gara di Pietralacroce-Bayer Cappuccini Serie C1 Parlando della Serie C1, sorridono Pietralacroce e Chiaravalle. I dorici hanno battuto 5-4 il Bayer Cappuccini nello scontro di alta classifica, grazie ai gol di Storari, Campofredano, Giordano, Rahali e Gasparroni, passando al secondo posto con 10 punti, a -2 dalla capolista Fermana. .com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 4^ giornata Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) In C1, il Pietralacroce vince il big match con il Bayer Cappuccini, prima vittoria del Chiaravalle a Monturano. In C2 il derby di Cingoli lo vince la Polisportiva Victoria, Real Fabriano, Aurora Treia e Castelbellino in testa VALLESINA, 21 ottobre– Cominciano a prendere forma le classifiche diC1 e C2 dia 5 dopo la quartadi campionato. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo in questi ultimi 60 minuti di futsal regionale. Il pre-gara di Pietralacroce-Bayer CappucciniC1 ParlandoC1, sorridono Pietralacroce e Chiaravalle. I dorici hanno battuto 5-4 il Bayer Cappuccini nello scontro di alta classifica, grazie ai gol di Storari, Campofredano, Giordano, Rahali e Gasparroni, passando al secondo posto con 10 punti, a -2 dalla capolista Fermana.

