Quotidiano.net - Axyon AI: finanza potenziata dall’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) CON UN FATTURATO di circa un milione di euro e un trend in continua crescita, la fintech, con sede a Modena,punta ai mercati internazionali. La società si occupa di migliorare le performance degli asset manager, offrendo loro opportunità di alpha, attraverso ranking di asset e strategie basate sull’intelligenza. Nicholas ’Nick’ Greenland (nella foto in alto a sinistra) è stato scelto per diventare senior vice president di business development. La nomina rappresenta una tappa di crescita per l’azienda.AI si è affermata come uno dei principali player fintech di intelligenzaper il settore dell’asset management in Europa, e punta adesso a dare ulteriore impulso alla sua crescita a livello globale.