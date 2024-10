Atp Vienna 2024: Berrettini ok, Fucsovics sconfitto in due set (Di lunedì 21 ottobre 2024) Matteo Berrettini supera il primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024. Il tennista romano ha piegato in due set Marton Fucsovics, con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 47 minuti di gioco. Solita prova solida dell’ex numero 6 Atp, che sul cemento della capitale viennese ha concesso pochissimo al magiaro, sfruttando invece le minime chance che gli sono capitate per portarsi a casa l’incontro. Nel secondo turno l’azzurro attende il vincitore del match tra Frances Tiafoe e Cameron Norrie. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – L’inizio di partita è molto rapido, con turni dominati al servizio e nessuno dei due che riesce ad incidere in risposta. Matteo non concede praticamente nulla al suo avversario, solo 5 punti in tutto il set, e non soffre mai, aiutato dagli ace e dalle prime vincenti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Matteosupera il primo turno del torneo ATP 500 di. Il tennista romano ha piegato in due set Marton, con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 47 minuti di gioco. Solita prova solida dell’ex numero 6 Atp, che sul cemento della capitale viennese ha concesso pochissimo al magiaro, sfruttando invece le minime chance che gli sono capitate per portarsi a casa l’incontro. Nel secondo turno l’azzurro attende il vincitore del match tra Frances Tiafoe e Cameron Norrie. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – L’inizio di partita è molto rapido, con turni dominati al servizio e nessuno dei due che riesce ad incidere in risposta. Matteo non concede praticamente nulla al suo avversario, solo 5 punti in tutto il set, e non soffre mai, aiutato dagli ace e dalle prime vincenti.

LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5 - 5-3 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : azzurro a due game dagli ottavi - 2-2 Altra seconda, altro gratuito del magiaro. 15:47 Cobolli b. 30-40 Bellissimo slice di Berrettini, che si spalanca il campo per l’inside in! Palla break! 30-30 Prima vincente. 30-30 Errore di rovescio di Fucsovics. 15-15 Intelligente passante slice del romano, bassissimo. 30-15 Larga la difesa di dritto del magiaro. (Oasport.it)

LIVE – Berrettini-Fucsovics 7-5 5-4 - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Dopo un torneo di Stoccolma al di sotto delle aspettative, con l’uscita di scena al secondo turno per mano di Stricker, il tennista azzurro riparte dall’Austria. COME SEGUIRE BERRETTINI-FUCSOVICS IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 BERRETTINI-FUCSOVICS 7-5 5-4 SECONDO SET – Game interlocutorio, accorcia ... (Sportface.it)

LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5 - 4-3 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : azzurro a due game dagli ottavi - Passante forte in corsa di Matteo, comodo il successivo! A-40 Con il rovescio dal centro Fucsovics. 40-15 Attacco con lo slice ma raro errore di dritto di Berrettini. 40-30 Non risponde sulla seconda con il dritto Fucsovics. 40-40 Servizio e attacco di dritto Fucsovics. 15:47 Cobolli b. Arriva pesante Matteo. (Oasport.it)