Assessora si toglie la parrucca e mostra i capelli dopo la chemio | Non abbiate paura

«Fate lo screening, fate la mammografia, non aspettate di avvertire un nodulo o altri sintomi». È l?appello alla prevenzione di Marta Ugolini, Assessora alla cultura e al

Marta Ugolini - l’assessora che toglie la parrucca in pubblico dopo il tumore : «Prendetemi come esempio» - L’assessora al comune di Verona Marta Ugolini, 59 anni, l’ha gettata via in conferenza stampa mostrando i capelli ricresciuti dopo la chemioterapia. Ugolini ha ricevuto una diagnosi di tumore al seno un anno fa, scoperto grazie alla prevenzione. «Ci avevo pensato prima ma non sapevo se poi avrei trovato il coraggio per farlo. (Open.online)