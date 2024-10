Anm | no contro governoseguite norme Ue

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) 11.40 "Noi non siamoil Governo.Sarebbe assurdo pensare che l'ordine giudiziario, un'istituzione del Paese, siaun'istituzione come il potere politico". Così il presidente dell'Anm Santalucia sulle polemiche nate dalla sentenza del Tribunale di Roma sui dodici migranti in Albania. "Non tendiamo allo sistituzionale, ma a difendere autonomia e indipendenza della magistratura",afferma. "Applichiamo la direttiva Ue sugli Stati sicuri".Solo nel 2026 entrerà in vigore un regolamento più flessibile, spiega.