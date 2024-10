Altro che dottor Nowzaradan, contro l’obesità l’innovazione parla italiano (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Altro che dottor Nowzaradan. Il 'guru' del bisturi anti-obesità, che dalla sua clinica di Houston, Texas, porta nei L'articolo Altro che dottor Nowzaradan, contro l’obesità l’innovazione parla italiano proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Altro che dottor Nowzaradan, contro l’obesità l’innovazione parla italiano Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –che. Il 'guru' del bisturi anti-obesità, che dalla sua clinica di Houston, Texas, porta nei L'articolocheproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Altro che dottor Nowzaradan - contro l’obesità l’innovazione parla italiano - "Molta dell'innovazione in questo campo è tricolore, parla la nostra […]. (Adnkronos) – Altro che dottor Nowzaradan. Il 'guru' del bisturi anti-obesità, che dalla sua clinica di Houston, Texas, porta nei salotti di casa le immagini Tv del bypass gastrico suo grande cavallo di battaglia, non ha niente da insegnare agli specialisti italiani di chirurgia bariatrica. (Periodicodaily.com)

Altro che dottor Nowzaradan - contro l’obesità l’innovazione parla italiano - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . Il 'guru' del bisturi anti-obesità, che dalla sua clinica di Houston, Texas, porta nei salotti di casa le immagini Tv del bypass gastrico suo grande cavallo di battaglia, non ha niente da insegnare agli specialisti italiani di chirurgia bariatrica. (Webmagazine24.it)

Dall’ospedale all’ambulatorio. Il nuovo dottore di famiglia : "Un altro rapporto coi pazienti" - È stata una vita intensa, fatta di turni, reperibilità, emergenze, pendolarismo, sacrifici. Oscar Roncaglia, legnanese di 57 anni, riceve nell’ambulatorio di via Lampugnano 6. . Ho effettuato interventi complessi in laparoscopia (chirurgia mininvasiva, ndr). Non solo legnanesi, ma anche cittadini di San Vittore e Rescaldina. (Ilgiorno.it)