Albania Zagrebelsky a La7 | Bollare i giudici che non piacciono come ‘comunisti’ è al limite del vilipendio della magistratura

"Siamo abituati a sentir dire che i giudici che prendono determinate decisioni sono comunisti. Poi si aggiunge, un po' ipocritamente che questa è una minoranza egli altri giudici fanno il loro dovere senza esondare, come ha detto il ministro della Giustizia. Però, guarda caso, quelli buoni sono quelli che si occupano di successione testamentaria e di incidenti d'auto. Quando invece in causa ci sono interessi politici, se la decisione non piace, si dice sono comunisti". È il duro commento pronunciato a In altre parole (La7) dal giurista e costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, in riferimento all'espressione resa celebre da Silvio Berlusconi e adottata attualmente da diversi esponenti del governo Meloni, non ultimo Matteo Salvini.

