Affare da 33 milioni, la Juventus ha già deciso il primo colpo estivo (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Juventus ha già scelto il primo colpo del prossimo anno: Affare da 33 milioni e trattativa alle battute finali Di corto muso, ma comunque avanti. La Juventus di Thiago Motta non ha ancora mostrato il gioco spumeggiante tanto atteso, ma resta comunque in piena lotta per lo scudetto e a punteggio pieno in Champions League. Thiago Motta (LaPresse) -Calciomercato.itMeglio di certo non ci si poteva aspettare da una formazione completamente rivoluzionata in estate, a partire dall'uomo in panchina, con numerosi calciatori nuovi e anche diversi giovani da lanciare. Tra questi c'è anche Francisco Conceicao, arrivato in prestito dal Porto per una cifra intorno ai sette milioni di euro. Impatto importante quello del portoghese che ha già realizzato due gol e un assist in quattro partite disputate. Il figlio d'arte ha fatto vedere che nella Juventus non solo ci sta bene, ma è anche decisivo.

