Addio ad Adamo Dionisi: la scomparsa dell'attore di Suburra (Di lunedì 21 ottobre 2024) Adamo Dionisi, celebre attore italiano conosciuto principalmente per il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie Suburra, è scomparso all'età di 59 anni dopo una lunga malattia. L'attore, morto a soli 59 anni, già noto per il suo passato difficile e per aver ricoperto il ruolo di capo degli ultras della Lazio, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e della televisione. Adamo Dionisi verrà soprattutto ricordato per la sua interpretazione nella serie cult di Suburra. Adamo Dionisi, foto Ansa – VelvetMagManfredi Anacleti: il personaggio iconico Adamo Dionisi ha conquistato il pubblico per la sua interpretazione del boss Manfredi Anacleti, capo di una spietata famiglia di zingari coinvolti nel traffico di droga e nel crimine organizzato, all'interno della serie Netflix Suburra.

Morto Adamo Dionisi - l’attore noto per il ruolo di Manfredi Anacleti in “Suburra” : aveva 59 anni - Una volta uscito dal carcere, quindi, intraprese la carriera di attore. Nel carcere romano di Rebibbia, dove venne recluso, partecipò a una serie di progetti teatrali avvicinandosi, così, al mondo dello spettacolo. Le cause della morte A uccidere Adamo Dionisi è stata una malattia che l’attore aveva scoperto solo di recente e che lo aveva costretto ad abbandonare la carriera cinematografica. (Tpi.it)

“Ecco com’è morto”. Adamo Dionisi - svelate le cause del decesso : fan di Suburra il lacrime - “Mi avevi promesso un pranzo insieme”, ha scritto un’amica sui social confermando la notizia sconvolgente e inaspettata. >> Lutto nel cinema italiano, morto il famoso attore: aveva 59 anni Dionisi ha guadagnato notorietà grazie al suo ruolo di Manfredi Anacleti, un boss della criminalità organizzata, nella serie Suburra, che ha riscosso grande successo su Netflix. (Caffeinamagazine.it)

