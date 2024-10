500 euro al mese per 14 ore di lavoro al giorno nell’autolavaggio: denunciato un 46enne (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un uomo di 46 anni è stato multato e denunciato dai carabinieri di Colleferro per aver fatto lavorare persone nel suo autolavaggio 14 ore al giorno per 500 euro al mese. Fanpage.it - 500 euro al mese per 14 ore di lavoro al giorno nell’autolavaggio: denunciato un 46enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un uomo di 46 anni è stato multato edai carabinieri di Colleferro per aver fatto lavorare persone nel suo autolavaggio 14 ore alper 500al

Furto in abitazione in pieno giorno - bottino da mille euro - Furto in abitazione in pieno giorno, nella giornata di ieri, sabato 19 ottobre 2024. Intorno all'ora di pranzo, i soliti ignoti, si sono introdotti all'interno di una residenza privata a Varmo. I malviventi, dopo aver forzato una finestra, hanno asportato dall'abitazione circa mille euro in... (Udinetoday.it)

Giorgio Montanini e la droga : “Spendevo 400 euro al giorno di crack - sono quasi morto” - Io fumavo 400 euro di crack ogni giorno, negli anni ho buttato mezzo milione di euro”. In ospedale – ricorda – la madre superiora mi disse che ero vivo per miracolo perché su cento, novantanove non si svegliano. Spendevo 400 euro al giorno, ho buttato via circa mezzo milione di euro”. Iniziano così la paranoia e la mania di persecuzione, perdi il contatto con le persone che ti vogliono bene e ... (Tpi.it)

Torinese di 61 anni trova un lavoro di un giorno per 8 euro all’ora - il magistrato chiude il caso - I risvolti del lavoro precario La vicenda di Massimo si inserisce in un contesto più ampio di precarietà lavorativa che caratterizza molti settori. È importante considerare che, in molte situazioni simili, i lavoratori temporanei possono trovarsi in una posizione vulnerabile. Il dibattito su questo tema è acceso e coinvolge non solo i sindacati, ma anche i cittadini, sempre più coscienti dei ... (Gaeta.it)