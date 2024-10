Oasport.it - Volley femminile, Milano senza Egonu perde contro Novara: Conegliano in testa alla Serie A1. Antropova show

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Oggi pomeriggio si sono giocate sei partite valide per la terza giornata dellaA1 disi è issata al comando solitario della classifica generale dopo il successo ottenuto sul campo di Roma per 3-1: le Campionesse d’Italia, che in settimana si erano imposte nell’anticipoPerugia, svettano a punteggio pieno (dodici punti) e ribadiscono di essere le grandi favorite della vigilia per la conquista dello scudetto. Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state fantastiche a recuperare dal 23-19 nel primo set e ribaltare la situazione da 11-13 nel quarto parziale dopo che le capitoline avevano cercato di ribaltare la situazione dettando legge nella terza frazione.