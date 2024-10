Voli aerei, disagi negli aeroporti del Nord Italia per problemi radar (Di domenica 20 ottobre 2024) disagi, ritardi e Voli dirottati sono avvenuti in gran parte del Nord Italia per problemi ai radar di terra. Alla base dei disagi vi sarebbero problemi ai sistemi dell'Enav, un guasto ha paralizzato il traffico aereo nel Nord-Ovest , bloccando i Voli almeno fino alle 20 di oggi. A Linate la Sea ha avvertito i viaggiatori, così come sta accadaendo in altri scali, della mancata operatività . La situazione sarebbe però vicina alla soluzione e tutto dovrebbe tornare presto verso la normalità , con i problemi di operatività dei radar in fase di risoluzione e con il progressivo riallineamento dei Voli. Tg24.sky.it - Voli aerei, disagi negli aeroporti del Nord Italia per problemi radar Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di domenica 20 ottobre 2024), ritardi edirottati sono avvenuti in gran parte delperaidi terra. Alla base deivi sarebberoai sistemi dell'Enav, un guasto ha paralizzato il traffico aereo nel-Ovest , bloccando ialmeno fino alle 20 di oggi. A Linate la Sea ha avvertito i viaggiatori, così come sta accadaendo in altri scali, della mancata operatività . La situazione sarebbe però vicina alla soluzione e tutto dovrebbe tornare presto verso la normalità , con idi operatività deiin fase di risoluzione e con il progressivo riallineamento dei.Â

Disagi negli aeroporti del Nord Italia : guasto ENAV provoca cancellazioni e dirottamenti - Le compagnie aeree e le autorità aeroportuali hanno tempestivamente informato i passeggeri riguardo le cancellazioni e i ritardi attraverso i canali social. È stato segnalato che un volo di Wizzair da Tirana ha dovuto atterrare a Bologna anziché a Orio al Serio, mentre un volo Ryanair da Amburgo è stato dirottato a Memmingen, a circa 100 chilometri da Monaco di Baviera. (Gaeta.it)

Problemi sala radar Nord Ovest - disagi negli aeroporti - Quando si è creato il problema nel sistema operativo della sala radar che si trova a Milano e gestisce il Nord Ovest (le altre tre si trovano a Padova, Roma e Brindisi), si è passati sul sistema secondario che, per normativa europea non può garantire il 100% dell'operatività ma al 35%. . Nel frattempo la maggior parte dei voli in scali come Linate, Malpensa, Orio al Serio, Torino Caselle e Genova ... (Quotidiano.net)

Aeroporti di Milano - avaria ai radar : problemi anche per i collegamenti con la Puglia Guasto nella sala radar del nordovest. Disagi segnalati anche negli scali di Bergamo - Torino e Genova - Non solo il volo da Bari e non solo quelli verso quello scalo milanese, il problema riguarda in queste ore decine di voli da e per gli aeroporti di Milano. Â Â Â Â L'articolo Aeroporti di Milano, avaria ai radar: problemi anche per i collegamenti con la Puglia <small class="subtitle">Guasto nella sala radar del nordovest. (Noinotizie.it)