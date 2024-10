Tg24.sky.it - Verona, aggredisce agenti con coltello: uomo ucciso da poliziotto a Porta Nuova

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Undi nazionalità straniera è statocon un colpo di pistola da undopo che, nella stazione di, si era scagliato contro gliarmato di un.Indagini in corsoA quanto si apprende l’avrebbe dapprima aggredito dei vigili urbani che, intorno alle 5 di questa mattina, stavano constatando un incidente automobilistico. Successivamente avrebbe raggiunto la stazione ferroviaria didove, in stato di alterazione, ha danneggiato dapprima la biglietteria, poi la tabaccheria e infine anche alcune vetture in sosta nel parcheggio dello scalo. Dopo essersi dileguato, l'si è ripresentato intorno alle 7 alla stazione ferroviaria e qui è stato intercettato da una pattuglia di Polizia che ha tentato di fermarlo per l'identificazione.