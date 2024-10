«Un abito di sartoria vale per tutta la vita e fa pure risparmiare» (Di domenica 20 ottobre 2024) Il direttore della rivista «Arbiter» Franz Botré: «Il fatto a mano su misura è l’antidoto all’omologazione. E noi gli dedichiamo un trofeo». Laverita.info - «Un abito di sartoria vale per tutta la vita e fa pure risparmiare» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 20 ottobre 2024) Il direttore della rivista «Arbiter» Franz Botré: «Il fatto a mano su misura è l’antidoto all’omologazione. E noi gli dedichiamo un trofeo».

