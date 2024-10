Un 18enne algerino ferito a coltellate a Tor Bella Monaca: indagini in corso da parte dei carabinieri (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso la periferia di Roma nella serata di ieri, quando un ragazzo algerino di 18 anni è stato colpito a coltellate mentre si trovava in via Quaglia, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Fortunatamente, le condizioni del giovane non destano preoccupazioni e non risulta in pericolo di vita. Questo incidente sottolinea le problematiche di sicurezza che persistono in alcune zone della capitale. Aggressione e fuga dell’aggressore Secondo quanto riportato, l’aggressione è avvenuta in un orario in cui la strada era frequentata, ma al momento non sono chiari i motivi che hanno portato all’attacco. L’autore dell’aggressione è riuscito a fuggire subito dopo l’episodio, rendendo difficile il lavoro degli investigatori. Gaeta.it - Un 18enne algerino ferito a coltellate a Tor Bella Monaca: indagini in corso da parte dei carabinieri Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso la periferia di Roma nella serata di ieri, quando un ragazzodi 18 anni è stato colpito amentre si trovava in via Quaglia, nel quartiere di Tor. Fortunatamente, le condizioni del giovane non destano preoccupazioni e non risulta in pericolo di vita. Questo incidente sottolinea le problematiche di sicurezza che persistono in alcune zone della capitale. Aggressione e fuga dell’aggressore Secondo quanto riportato, l’aggressione è avvenuta in un orario in cui la strada era frequentata, ma al momento non sono chiari i motivi che hanno portato all’attacco. L’autore dell’aggressione è riuscito a fuggire subito dopo l’episodio, rendendo difficile il lavoro degli investigatori.

