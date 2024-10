Lopinionista.it - Tajani: “Con i fondi dal concordato nuove modifiche all’Irpef”

(Di domenica 20 ottobre 2024) ROMA – “Se ilpreventivo darà buoni risultati si potrà ridurre l’aliquota Irpef intermedia dal 35% al 33% ed elevare la fascia dei beneficiari di questa riduzione fino a 60mila euro annui. Meno tasse per tutti per favorire la crescita”. Così il vice premier e leader di Forza Italia, Antonio, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se la legge di Bilancio sia modificabile in Parlamento e, nel caso, quali siano le richieste degli azzurri. L'articolo: “Con idal” L'Opinionista.