Sport in tv oggi (domenica 20 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di domenica 20 ottobre 2024) domenica 20 ottobre ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo su strada con la Veneto Classic, i motori con MotoGP, F1 e Superbike, il ciclismo su pista con i Mondiali, e tanto altro ancora. La Veneto Classic 2024 di ciclismo su strada, gara di categoria 1.Pro, prevede la partenza da Soave (Verona) e l’arrivo a Bassano del Grappa (Vicenza) dopo aver percorso 191.95 km. La partenza ufficiosa avverrà alle 12.00 da Soave, mentre lo start ufficiale sarà dato alle 12.05, infine l’arrivo è previsto a Bassano del Grappa tra le 16.15 e le 16.39. Si affronterà lo strappo di Monteviale, per giungere poi al traguardo volante di Nove, dedicato a Jacopo Venzo. Un primo circuito di 12.6 km da percorrere 2 volte prevede la salita de La Rosina, mentre un secondo circuito di 12. Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 20 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024)20ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo su strada con la Veneto Classic, i motori con MotoGP, F1 e Superbike, il ciclismo su pista con i Mondiali, e tanto altro ancora. La Veneto Classic 2024 di ciclismo su strada, gara di categoria 1.Pro, prevede la partenza da Soave (Verona) e l’arrivo a Bassano del Grappa (Vicenza) dopo aver percorso 191.95 km. La partenza ufficiosa avverrà alle 12.00 da Soave, mentre lo start ufficiale sarà dato alle 12.05, infine l’arrivo è previsto a Bassano del Grappa tra le 16.15 e le 16.39. Si affronterà lo strappo di Monteviale, per giungere poi al traguardo volante di Nove, dedicato a Jacopo Venzo. Un primo circuito di 12.6 km da percorrere 2 volte prevede la salita de La Rosina, mentre un secondo circuito di 12.

