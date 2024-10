Sindaco Pianoro | Situazione critica

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) 9.12 Un'emergenza che va avanti da ore,"peggio delle aspettative.Stiamo facendo il punto per per coordinare le azioni che sono andate avanti tutta la notte,ma le nostre forze non sono neanche minimamente sufficienti" per affrontare tutto questo. Sono le parole che ildi(Bologna),Vecchiettini,che parla anche di smottamenti e allagamenti, e di situzioni "molto critiche". Disagi anche nella circolazione ferroviaria:chiusi per allagamenti diversi tratti sulla linea Bologna-Pistoia.Ponti e alcune strade chiusi nel Modenese.