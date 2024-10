Se avesse vinto così la Juve di Allegri, avremmo scritto di Juve brutta e risultatista (Gazzetta) (Di domenica 20 ottobre 2024) Se avesse vinto così la Juve di Allegri, avremmo scritto di Juve brutta e risultatista (Gazzetta) I giornali sono concordi nel definire quella della Juventus sulla Lazio una vittoria Allegriana. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Juve capolista per una notte, assieme al Napoli, in campo oggi all’ora di pranzo contro l’Empoli. Juve prima e viva la Juve, ma siamo onesti: se un anno fa Massimiliano Allegri avesse vinto di corto muso grazie a un autogol a 5 minuti dal 90° e nonostante l’uomo in più per oltre un’ora, avremmo scritto di Juve brutta, fortunata e risultatista. La Juve di Thiago Motta è qualcosa di molto diverso, ma allo stato attuale convincono di più i risultati del gioco, come quando c’era Allegri. Ilnapolista.it - Se avesse vinto così la Juve di Allegri, avremmo scritto di Juve brutta e risultatista (Gazzetta) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Seladidi) I giornali sono concordi nel definire quella dellantus sulla Lazio una vittoriaana. Ecco cosa scrive lacapolista per una notte, assieme al Napoli, in campo oggi all’ora di pranzo contro l’Empoli.prima e viva la, ma siamo onesti: se un anno fa Massimilianodi corto muso grazie a un autogol a 5 minuti dal 90° e nonostante l’uomo in più per oltre un’ora,di, fortunata e. Ladi Thiago Motta è qualcosa di molto diverso, ma allo stato attuale convincono di più i risultati del gioco, come quando c’era

