Rottura dell' argine dell' Idice Strada Cardinala interdetta e case presenti evacuate

"La Rottura di Idice, dopo chiavica Cardinala, è molto importante e non sarà possibile iniziare le riparazioni fino a quando non si abbasserà la quota del fiume". A comunicare la notizia della Rottura dell'argine, nella mattina di domenica 20, è il sindaco di Argenta Andrea Baldini.

Che botta per Pavlovic - annuncio UFFICIALE : incubo rottura della clavicola - Bayern Monaco, sospetta rottura della clavicola per Pavlovic: le ultime Anticipando di fatto l’esito degli esami strumentali a cui Pavlovic si sottoporrà nel corso delle prossime ore, il direttore sportivo del Bayern – Max Eberl – ha fornito una prima diagnosi sulle condizioni del centrocampista. itUna variabile importante, però, sarà rappresentata dalla questione infortuni. (Calciomercato.it)

Rottura delle rete idrica in via Santa Maria Maddalena : rubinetti a secco - la mappa dei disagi - Disagi a Salerno, per l'improvvisa rottura di rete idrica in via Santa Maria Maddalena: per effettuare l'intervento riparativo a salvaguardia della pubblica incolumità, è stata sospesa ad horas l'erogazione idrica in diverse strade. La mappa dei disagi: Salita Montevergine Vicolo... (Salernotoday.it)

Dalila Gelsomino parla della sua rottura con Eros Ramazzotti e delle dinamiche tossiche - È ufficiale: la relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino è giunta al termine. La fine di una relazione, pur dolorosa, rappresenta anche l’inizio di un nuovo capitolo. Tuttavia, al di là delle speculazioni, resta il fatto che la relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino appartiene ormai al passato, e che entrambi dovranno affrontare il futuro, ciascuno per la propria strada. (Bollicinevip.com)