Calciomercato.it - Roma-Inter, Juric: “Non ho visto differenze tra la Roma e l’Inter. Per Koné nessuna bocciatura”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Le parole di Ivandopo la partita persa contro l’per il gol di Lautaro Martinez al termine di una partita tesa ed equilibrata Lacade all’Olimpico contro l’proseguendo il tabù nerazzurro che dura ormai dal 2016. I giallorossi giocano una partita per diversi tratti alla pari della squadra di Inzaghi, decisivi gli errori di Zalewski e Celik sulla rete di Lautaro Martinez. Ivan(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole in conferenza stampa di Ivan: Serata dei rimpianti? “Sì, giusto. Male i primi 15 minuti, eravamo timorosi, poi abbiamo preso in mano la partita giocando molto bene. Nel momento migliore abbiamo preso un gol di ‘incidente’ e ci è costato tanto. Siamo rimasti dentro fino alla fine. Lada tanto non giocava con questa intensità e pressing contro l’, dominando a lunghi tratti. Abbiamo pagato cari gli errori.