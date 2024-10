RAI CAOS! ELLY SCHLEIN: “TG1 MEGAFONO DELLA PROPAGANDA BECERA DEL LEGHISTA” (Di domenica 20 ottobre 2024) È scontro sull’intervista di oltre quattro minuti al Tg1 delle 20 di Matteo Salvini in cui il vicepremier attacca le toghe, intrecciando il caso Albania e quello Open Arms. Il Pd protesta parlando di “MEGAFONO DELLA PROPAGANDA BECERA” del LEGHISTA. Interviene anche il cdr DELLA testata che ricorda come “il servizio pubblico deve essere super partes” e avverte: “Lesa l’equidistanza”. Il Carroccio replica che “i dem vogliono imbavagliare la Rai”. L’intervista arriva nel pieno dello scontro tra governo e magistratura, con Nordio che definisce “abnorme” la sentenza del tribunale di Roma che stabilisce il ritorno in Italia dei migranti spediti nel centro albanese voluto da Giorgia Meloni. Bubinoblog - RAI CAOS! ELLY SCHLEIN: “TG1 MEGAFONO DELLA PROPAGANDA BECERA DEL LEGHISTA” Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di domenica 20 ottobre 2024) È scontro sull’intervista di oltre quattro minuti al Tg1 delle 20 di Matteo Salvini in cui il vicepremier attacca le toghe, intrecciando il caso Albania e quello Open Arms. Il Pd protesta parlando di “” del. Interviene anche il cdrtestata che ricorda come “il servizio pubblico deve essere super partes” e avverte: “Lesa l’equidistanza”. Il Carroccio replica che “i dem vogliono imbavagliare la Rai”. L’intervista arriva nel pieno dello scontro tra governo e magistratura, con Nordio che definisce “abnorme” la sentenza del tribunale di Roma che stabilisce il ritorno in Italia dei migranti spediti nel centro albanese voluto da Giorgia Meloni.

