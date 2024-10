Previsioni meteo oggi 20 ottobre, rischio di forte maltempo: le regioni dove pioverà (Di domenica 20 ottobre 2024) Il ciclone si sposta lungo la Penisola portando ancora il rischio di forte maltempo su diverse regioni del Meridione. La situazione dovrebbe cambiare da domani, ma non per tutte le regioni. Fanpage.it - Previsioni meteo oggi 20 ottobre, rischio di forte maltempo: le regioni dove pioverà Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il ciclone si sposta lungo la Penisola portando ancora ildisu diversedel Meridione. La situazione dovrebbe cambiare da domani, ma non per tutte le

Violento maltempo - dopo Liguria e Toscana a forte rischio il Nord-Est e la Sicilia - Tra domenica 20 ottobre e l’inizio della prossima settimana ci si attende un graduale miglioramento grazie al rinforzo dell’anticiclone tra Europa e Mediterraneo. L’anticiclone delle Azzorre è tornato a influenzare il clima italiano nel mese di ottobre 2024 ma non impedisce il maltempo. Questa vasta area di alta pressione, che ha origine nell’Atlantico, è responsabile di periodi di tempo stabile ... (Velvetmag.it)

Infortunio in Nazionale - a forte rischio per il big match Milan-Napoli - Stanislav Lobotka (Lapresse) – calciomercato. itA preoccupare in particolar modo è Stanislav Lobotka, infortunatosi nei minuti finali della partita tra Slovacchia e Azerbaigian vinta col risultato di 3-1 a Baku dalla selezione slovacca per il quarto turno di Nations League. Milan-Napoli (Lapresse) – calciomercato. (Calciomercato.it)

Allarme piene dell’Olona : "Nerviano è a forte rischio. Il fiume va monitorato" - Attualmente, lungo il fiume, è già presente una rete di monitoraggio pluviometrico, con stazioni in località come Varese, Castiglione Olona, Fagnano Olona, Castellanza e Legnano, che trasmettono i dati in tempo reale, essenziali per la salvaguardia, pianificazione e gestione delle risorse idriche. Dopo le piogge il livello dell’Olona ha raggiunto i 2,14 metri, tornando poi in piena fino ai 2,26 ... (Ilgiorno.it)