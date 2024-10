Panico in stazione, straniero aggredisce la polizia: agente spara e lo uccide (Di domenica 20 ottobre 2024) Paura alla stazione di Porta Nuova a Verona, dove un uomo di origini straniere si è scagliato contro una pattuglia della polizia ferroviaria ed è stato ucciso da un colpo di pistola esploso da un agente. Secondo quanto ricostruito, l'uomo rimasto ucciso sarebbe giunto davanti allo scalo ferroviario veronese in stato di alterazione psico-fisica, fanno sapere fonti delle forze dell'ordine. Poi ha aggredito con un coltello i poliziotti che intanto stavano provando a identificarlo. A quel punto uno degli agenti ha esploso il colpo di pistola che ha ferito mortalmente l'uomo. A quanto si apprende l'uomo avrebbe dapprima aggredito dei vigili urbani che stavano constatando un incidente automobilistico. Iltempo.it - Panico in stazione, straniero aggredisce la polizia: agente spara e lo uccide Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Paura alladi Porta Nuova a Verona, dove un uomo di origini straniere si è scagliato contro una pattuglia dellaferroviaria ed è stato ucciso da un colpo di pistola esploso da un. Secondo quanto ricostruito, l'uomo rimasto ucciso sarebbe giunto davanti allo scalo ferroviario veronese in stato di alterazione psico-fisica, fanno sapere fonti delle forze dell'ordine. Poi ha aggredito con un coltello i poliziotti che intanto stavano provando a identificarlo. A quel punto uno degli agenti ha esploso il colpo di pistola che ha ferito mortalmente l'uomo. A quanto si apprende l'uomo avrebbe dapprima aggredito dei vigili urbani che stavano constatando un incidente automobilistico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verona : aggredisce gli agenti con un coltello - ucciso dalla Polizia in stazione - Sul posto, una pattuglia di Polizia ha tentato di fermarlo per un controllo, ma è stata aggredita con un coltello. Il fatto è avvenuto intorno alle 7:00, quando l’uomo è tornato sul posto dopo aver già provocato diversi danni nella stazione e aver attaccato precedentemente dei vigili urbani. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ... (Ilfaroonline.it)

?G7 Difesa a Napoli - la manifestazione dei comitati antagonisti : scontri con la polizia su via Toledo - Foto di famiglia per i ministri che stanno partecipando alla riunione del G7 Difesa. Nella foto che ritrae il Gruppo dei 7, anche il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, l'Alto... (Ilmattino.it)

Rubano uno scooter in una stazione di servizio - la polizia li denuncia analizzando i tatuaggi - Rubano uno scooter, ma a tradirli sono stati i tatuaggi sui polpacci e sulle braccia. Due giovani pregiudicati catanesi, di 17 e 20 anni, con precedenti, sono stati denunciati dalla polizia di Stato dopo aver rubato uno scooter. Ad inchiodarli i tatuaggi presenti sui polpacci e sulle braccia... (Cataniatoday.it)