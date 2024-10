Notte di rapine a Milano: calci e pugni per rubare collane e smartphone (Di domenica 20 ottobre 2024) Milano – calci e pugni per collanine e telefoni: è stata una Notte di rapine a Milano. Alla fermata della metropolitana di piazza San Babila, poco prima delle 23 una 38enne tunisina è stata avvicinata da una coppia, descritta come apparentemente nordafricana, che l'ha picchiata per farsi consegnare una collana d'oro, ed è dovuta ricorrere alle cure mediche al Policlinico. Più tardi nella Notte in via Farini, ci sono state due rapine nello stesso fast food: alle 3 un ventenne giapponese è stato rapinato di cellulare e go pro, alle 4.20 due egiziani del cellulare. Le vittime hanno raccontato agli agenti di essere stati avvicinati da un gruppo di nordafricani che li ha presi a calci e pugni, tanto che uno dei rapinati è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli Ilgiorno.it - Notte di rapine a Milano: calci e pugni per rubare collane e smartphone Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 20 ottobre 2024)per collanine e telefoni: è stata unadi. Alla fermata della metropolitana di piazza San Babila, poco prima delle 23 una 38enne tunisina è stata avvicinata da una coppia, descritta come apparentemente nordafricana, che l'ha picchiata per farsi consegnare una collana d'oro, ed è dovuta ricorrere alle cure mediche al Policlinico. Più tardi nellain via Farini, ci sono state duenello stesso fast food: alle 3 un ventenne giapponese è stato rapinato di cellulare e go pro, alle 4.20 due egiziani del cellulare. Le vittime hanno raccontato agli agenti di essere stati avvicinati da un gruppo di nordafricani che li ha presi a, tanto che uno dei rapinati è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli

