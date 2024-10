Metropolitanmagazine.it - Nino D’Angelo e la dedica per la moglie Annamaria Gallo: “Vivo se respiri tu”

(Di domenica 20 ottobre 2024)e lacondividono una storia d’amore lunga 45 anni alla quale sono arrivati i figli Antonio e Vincenzo.: il primo incontro con laOggi il cantautore partenopeo sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Un giovanissimonon ancora noto al grande pubblico conosce, figlia del celebre Vincenzodurante un matrimonio al quale si stava esibendo. Un colpo di fulmine tramutatosi poco tempo dopo in una storia d’amore quando i due erano adolescenti. Laattende poco tempo il primogenito della coppia Toni nato nel 1979, anno nel quale la coppia convola e nozze. Quattro anni dopo la famiglia si allarga con l’arrivo di Vincenzo.