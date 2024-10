Muore travolto dalla piena a Bologna, il fratello: “Come farò a vivere, sapendo di non averlo salvato?” (Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 ottobre 2024 – “Come farò a vivere sapendo di non esserlo riuscito a salvare?”. Sono parole disperate quelle del fratello di Simone Farinelli, il giovane 20enne morto, nella notte tra sabato e domenica, nel Bolognese, trascinato via con l’auto da un’improvvisa piena torrenziale. A sentire le urla strazianti di dolore del 23enne sopravvissuto i titolari della trattoria del Botteghino di Zocca, a Pianoro, che da subito si sono adoperati per cercare di capire cosa fosse successo e Come poter intervenire tempestivamente per evitare la tragedia che, poi, si è verificata. I fatti. Simone ed il fratello erano in macchina, nella tarda serata di sabato. Si stavano recando a Pianoro, in via Caurinzano, a casa della madre e del compagno. Ilrestodelcarlino.it - Muore travolto dalla piena a Bologna, il fratello: “Come farò a vivere, sapendo di non averlo salvato?” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – “di non esserlo riuscito a salvare?”. Sono parole disperate quelle deldi Simone Farinelli, il giovane 20enne morto, nella notte tra sabato e domenica, nel Bolognese, trascinato via con l’auto da un’improvvisatorrenziale. A sentire le urla strazianti di dolore del 23enne sopravvissuto i titolari della trattoria del Botteghino di Zocca, a Pianoro, che da subito si sono adoperati per cercare di capire cosa fosse successo epoter intervenire tempestivamente per evitare la tragedia che, poi, si è verificata. I fatti. Simone ed ilerano in macchina, nella tarda serata di sabato. Si stavano recando a Pianoro, in via Caurinzano, a casa della madre e del compagno.

