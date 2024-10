Monopoli, il duello contro il Messina finisce a reti bianche (Di domenica 20 ottobre 2024) Altro pareggio per il Monopoli, che segue l'1-1 maturato allo stadio Veneziani contro il Crotone nello scorso turno: allo stadio Franco Scoglio-San Filippo i biancoverdi hanno colto uno 0-0 al cospetto del Messina.Si tratta del terzo risultato utile consecutivo, contando anche il successo nel Europa.today.it - Monopoli, il duello contro il Messina finisce a reti bianche Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Altro pareggio per il, che segue l'1-1 maturato allo stadio Venezianiil Crotone nello scorso turno: allo stadio Franco Scoglio-San Filippo i biancoverdi hanno colto uno 0-0 al cospetto del.Si tratta del terzo risultato utile consecutivo, contando anche il successo nel

Serie C NOW nona giornata girone C secondo pareggio esterno del Crotone contro il Monopoli - Esclusi De Risio e Yeboah per fare posto a Bulevardi e Bruschi. Un punto guadagnato dal Crotone che da fiducia per il prosieguo della stagione. Nessun timore reverenziale da parte dei miei giocatori pur di fronte ad una grossa squadra. Crotone molto attento in difesa e con un centrocampo che si avvaleva del supporto di Spina e Oviszach in aggiunta a Gallo, Schiro’, Silva. (Laprimapagina.it)