Moldova, referendum su adesione Ue: ‘no’ avanti, risultati parziali (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono avanti i ‘no’ nel conteggio parziale dei voti del referendum non vincolante che si è tenuto oggi in Moldova sull’inclusione nella Costituzione dell’obiettivo dell’adesione all’Unione Europea. Secondo i risultati parziali pubblicati dalla Commissione elettorale, con oltre il 40% delle schede scrutinate, il ‘no’ è al 56% ed il ‘sì’ al 44%. Se il risultato fosse confermato, sarebbe una sorpresa. La tendenza potrebbe però invertirsi visto che restano molti voti da contare nella capitale Chisinau, dove sono più numerosi i pro-Ue. La presidente uscente filoeuropea, Maia Sandu, è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali: con oltre il 40% delle schede conteggiate, Sandu ha raccolto il 35% dei consensi. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sononel conteggio parziale dei voti delnon vincolante che si è tenuto oggi insull’inclusione nella Costituzione dell’obiettivo dell’all’Unione Europea. Secondo ipubblicati dalla Commissione elettorale, con oltre il 40% delle schede scrutinate, ilè al 56% ed il ‘sì’ al 44%. Se il risultato fosse confermato, sarebbe una sorpresa. La tendenza potrebbe però invertirsi visto che restano molti voti da contare nella capitale Chisinau, dove sono più numerosi i pro-Ue. La presidente uscente filoeuropea, Maia Sandu, è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali: con oltre il 40% delle schede conteggiate, Sandu ha raccolto il 35% dei consensi.

