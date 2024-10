Migranti: Calenda, 'interesse Ue? Meloni non chiede più redistribuzione, li fa contenti' (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Alcuni paesi dell'Europa sono a favore" dell'operazione Albania "perchè Meloni ha fatto una cosa che chiedevano da anni: smettere di chiedere la redistribuzione dei Migranti. Meloni ha detto che questa cosa qui non la chiede più". Così Carlo Calenda a Rtl. Liberoquotidiano.it - Migranti: Calenda, 'interesse Ue? Meloni non chiede più redistribuzione, li fa contenti' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Alcuni paesi dell'Europa sono a favore" dell'operazione Albania "perchèha fatto una cosa chevano da anni: smettere dire ladeiha detto che questa cosa qui non lapiù". Così Carloa Rtl.

Migranti in Albania - Iv denuncerà Meloni alla Corte dei Conti - . Non agli spot. . Quello che stiamo vedendo è uno scandalo per le famiglie degli italiani: quei soldi dovevano andare a Carabinieri, sanità, giovani. ROMA, 19 OTT – “Lunedì prossimo presenteremo una denuncia formale alla Corte dei Conti indicando Giorgia Meloni come responsabile dello spreco di denaro pubblico legato allo scandalo del centro migranti in Albania. (Imolaoggi.it)

Caso migranti - Italia Viva : “Lunedì denunceremo Giorgia Meloni alla Corte dei Conti” - Il decreto legge, si apprende, dovrebbe tra l’altro rendere norma primaria l’indicazione dei Paesi sicuri, e non più secondaria, come è, invece, il decreto del ministro degli Esteri, di concerto con quelli di Interno e Giustizia, con cui finora è stato annualmente aggiornato l’elenco. “Dare loro da mangiare, dare loro la mano affinché non affondino”, a fare sentire la sua voce è anche ... (Dayitalianews.com)

Migranti - Meloni Sceglie il Pugno di Ferro : Scontro con i Giudici - Ad oggi, l’elenco conta 22 Paesi, ma l’ostacolo posto dalla magistratura ha fatto scattare l’allarme nel governo, che intende blindare al più presto la lista e garantire continuità alle politiche migratorie. È competenza del governo, quindi credo che il governo debba chiarire meglio cosa si intende per Paese sicuro. (Cityrumors.it)