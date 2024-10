“Meloni più pericolosa di Berlusconi”: la premier posta la mail di un giudice che la attacca. È polemica (Di domenica 20 ottobre 2024) Giorgia Meloni ha condiviso su X un post che ha suscitato ampio dibattito politico. La presidente del Consiglio ha rilanciato una parte della mail del sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, riportata dal quotidiano Il Tempo. Nella mail, Patarnello descrive Meloni come un “pericolo più forte di Berlusconi” e suggerisce che “dobbiamo porre rimedio”. L’episodio è collegato al recente stop del tribunale di Roma sul trattenimento dei migranti in Albania. Fratelli d’Italia insorge Le rivelazioni della mail hanno scatenato diverse reazioni nel mondo della politica. Particolarmente veementi sono state le dichiarazioni di Fratelli d’Italia. Il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo, ha definito “preoccupante” quanto emerso. Thesocialpost.it - “Meloni più pericolosa di Berlusconi”: la premier posta la mail di un giudice che la attacca. È polemica Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Giorgiaha condiviso su X un post che ha suscitato ampio dibattito politico. La presidente del Consiglio ha rilanciato una parte delladel sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, riportata dal quotidiano Il Tempo. Nella, Patarnello descrivecome un “pericolo più forte di” e suggerisce che “dobbiamo porre rimedio”. L’episodio è collegato al recente stop del tribunale di Roma sul trattenimento dei migranti in Albania. Fratelli d’Italia insorge Le rivelazioni dellahanno scatenato diverse reazioni nel mondo della politica. Particolarmente veementi sono state le dichiarazioni di Fratelli d’Italia. Il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo, ha definito “preoccupante” quanto emerso.

